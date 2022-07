In serata peggioramento con rovesci o temporali sparsi

(Di giovedì 28 luglio 2022) Mai come in questi giorni le previsioni meteo ci hanno interessato così da vicino. Bisogna ammetterlo. Ecco le previsioni meteo in Lombardia dal bollettino ufficiale emesso giovedì 28 luglio dal Ivan Malaspina del Centro meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale si è indebolita grazie all’arrivo di più incisive correnti atlantiche che determineranno fino a domani una diffusa instabilità, caratterizzata da rapide alternanze tra momenti soleggiati e momenti con nuvole e. Da sabato un nuovo aumento della pressione atmosferica garantirà un week end in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Le temperature, dopo il recente calo, subiranno un leggero aumento da sabato, seppur rimanendo su livelli di caldo moderato e senza i picchi dei giorni ...

