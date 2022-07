In fondo alle classifiche per qualità dell’aria, in cima per consumo di suolo: “Bergamo cambi in fretta marcia “ (Di giovedì 28 luglio 2022) Due classifiche pubblicate a distanza di pochi giorni. La prima, stilata dall’ Agenzia ambientale europea (Eea), piazza Bergamo ad un poco invidiabile 320° posto su 344 città europee per qualità dell’aria, catalogata senza appello come “poor” (“scarsa”) in base ai livelli medi di particolato fine (PM 2.5). A farle compagnia, più o meno tutte le altre realtà della Pianura Padana. Le stesse, guarda caso, che svettano nella classifica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per consumo di suolo: Bergamo, nel 2021, si piazza all’ottavo posto su 108 province con altri 143 ettari di suolo cementificati. Trasformati in abitazioni, strade o capannoni. Paolo Falbo, presidente del circolo Legambiente Serio e Oglio, guarda ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Duepubblicate a distanza di pochi giorni. La prima, stilata dall’ Agenzia ambientale europea (Eea), piazzaad un poco invidiabile 320° posto su 344 città europee per, catalogata senza appello come “poor” (“scarsa”) in base ai livelli medi di particolato fine (PM 2.5). A farle compagnia, più o meno tutte le altre realtà della Pianura Padana. Le stesse, guarda caso, che svettano nella classifica dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) perdi, nel 2021, si piazza all’ottavo posto su 108 province con altri 143 ettari dicementificati. Trasformati in abitazioni, strade o capannoni. Paolo Falbo, presidente del circolo Legambiente Serio e Oglio, guarda ...

