In arrivo il documentario sulla Principessa Diana di HBO per il 25° anniversario della morte | trailer e poster

Un nuovo documentario sulla Principessa Diana arriverà su HBO e HBO Max questo agosto, in occasione del 25° anniversario della tragica scomparsa della Principessa del Popolo, morta in un incidente nel tunnel de l'Alma a Parigi il 31 agosto 1997. Insieme a lei persero la vita il suo compagno Dodi Al-Fayed con la sua guardia del corpo Trevor Rees-Jones e l'autista Henri Paul. Il documentario sulla Principessa Diana si intitola The Princess, debutterà su HBO e sulla piattaforma streaming della rete sabato 13 agosto e il trailer appena diffuso dall'emittente sembra anticipare il focus del progetto, ovvero un'analisi di come i media ...

