In arrivo altri 20 milioni di incentivi per moto e scooter elettrici (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo scorso mese di giugno 2022 i veicoli elettrici a due ruote hanno mostrato un vero e proprio innalzamento in termini di vendite, grazie ad alcune commesse ed al risultato degli eco incentivi. Considerato il fatto che le moto e gli scooter a batteria, in maniera differente dalle auto, moto e motocicli termici, hanno dato esiti piuttosto negativi, l'Associazione Nazionale Ciclo motociclo Accessori (ANCMA) ha così chiesto di concentrarsi prettamente sull'elettrico. A tal proposito, il Governo si è messo a lavoro per andare ad incrementare il fondo per gli incentivi rivolti alle moto e agli scooter elettrici. Questa informazione è giunta esplicitamente da Giuseppe Chiazzese, tramite la sua pagina ...

