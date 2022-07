In arrivo a Milano venti nuove pensiline per i mezzi pubblici con terminale touch screen e ricarica usb (Di giovedì 28 luglio 2022) Le strutture, collocate alle fermate di alcune tra le principali linee tram, autobus e filobus, forniranno informazioni in tempo reale sulla circolazione e permetteranno di ricaricare smartphone e tablet Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 28 luglio 2022) Le strutture, collocate alle fermate di alcune tra le principali linee tram, autobus e filobus, forniranno informazioni in tempo reale sulla circolazione e permetteranno dire smartphone e tablet

MarcoBovicelli : 11.30 l’inizio dell’incontro #Juventus - #Torino in uno studio di avvocati nel centro di Milano,alle 16 accordo tra… - marcoconterio : ?????? L'#Inter rilancerà per #Bremer (35+bonus+prestito Casadei) per sorpassare i bianconeri ma la #Juventus, coi d… - Glongari : Non sarà oggi il giorno dell’arrivo a Milano dell’agente di #Tanganga, impegnato nella chiusura dell’operazione… - giallonebertuca : @diablodebano @nickfiumi Il percorso di Milano in EL è stato difficilissimo in questi anni, e i tifosi sanno quanti… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ???? Più passano i giorni e più Skriniar vede concretizzarsi la permanenza a Milano: troppo alte le richieste dei nerazzurri… -