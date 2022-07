Imprese: Unioncamere Lombardia,'in secondo trim. produzione industriale +1,6%' (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug.(Adnkronos) - La produzione industriale lombarda registra +1,6% nel secondo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dell'anno, riducendo così l'intensità della crescita congiunturale, ma restando in territorio positivo. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata da Unioncamere Lombardia relativa al secondo trimestre 2022, che ha coinvolto un campione di oltre 2.600 aziende manifatturiere, suddivise in Imprese industriali e artigiane. La variazione tendenziale sullo stesso trimestre dell'anno scorso è pari a un solido +7,4%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l'eccezione dei soli mezzi di trasporto che registrano invece un calo tendenziale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug.(Adnkronos) - Lalombarda registra +1,6% nelestre 2022, rispetto al primoestre dell'anno, riducendo così l'intensità della crescita congiunturale, ma restando in territorio positivo. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata darelativa alestre 2022, che ha coinvolto un campione di oltre 2.600 aziende manifatturiere, suddivise inindustriali e artigiane. La variazione tendenziale sullo stessoestre dell'anno scorso è pari a un solido +7,4%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l'eccezione dei soli mezzi di trasporto che registrano invece un calo tendenziale ...

infocamere : ?? I nostri paladini ??? '#CyberSecurity in Italia crescono le imprese. Negli ultimi 9 mesi +5,4%. In aumento anche… - CentroStudi_EL : RT @unioncamere: 'Le #imprese al femminile: piccole ma piú orientate a #innovazione e #green' via @sole24ore oggi in edicola, a pag. 24. @I… - voceditalia : #Italia | Imprese femminili: piccole e fragili ma innovative. @Unioncamere: a giugno 2022 sono il 22,2% totale.… - CamComTorino : RT @unioncamere: 'Le #imprese al femminile: piccole ma piú orientate a #innovazione e #green' via @sole24ore oggi in edicola, a pag. 24. @I… - BsConfcommercio : RT @ConfcommercioLo: ??Secondo i dati elaborati da Unioncamere e Anpal, nel 2021 in Italia il 52,2 % delle imprese ha investito in competenz… -