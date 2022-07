Immissioni in ruolo Ata, soltanto il 36% dei posti disponibili. Turi (Uil): sempre più grave la precarietà, ormai insostenibile (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Mef ha autorizzato poco più di 10 mila Immissioni in ruolo per il personale Ata per l'anno scolastico 2022/23. Si tratta di circa il 36% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità (27.704). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Mef ha autorizzato poco più di 10 milainper il personale Ata per l'anno scolastico 2022/23. Si tratta di circa il 36% deidopo le operazioni di mobilità (27.704). L'articolo .

