Immissioni in ruolo 2022/23, ok in CdM a 94.130 assunzioni di docenti, 10.116 ATA, 422 IRC, 60 personale educativo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha deliberato l’autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale ATA., 94.130 unità di personale docente e 361 unità di dirigenti scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha deliberato l’autorizzazione per l’anno scolastico/2023, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di, 10.116 unità diATA., 94.130 unità didocente e 361 unità di dirigenti scolastici. L'articolo .

