Ilary Blasi e Francesco Totti verità inaspettate: ecco come ha scoperto di Noemi (Di giovedì 28 luglio 2022) Alla luce della separazione in corso, continuano i pettegolezzi sull’ex coppia più popolare di Roma. Un noto magazine ha ricostruito i fatti parlando del modo in cui l’ex moglie del Pupone ha scoperto la tresca. Leggiamo insieme l’articolo per saperne di più. Su giornali e rotocalchi continuano i servizi di approfondimento sulla vicenda della separazione tra l’ex bomber della Roma calcio e Ilary Blasi. Ad incuriosire i lettori ci sarebbero anche le dinamiche dovute alla spartizione dell’ingente patrimonio e all’affido dei 3 figli avuti durante il matrimonio. Ad allargare i contorni del questione si aggiungono le indiscrezioni che fanno trapelare come la conduttrice di Mediaset abbia scoperto la relazione tra suo marito e la (presunta) nuova fiamma Noemi ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 luglio 2022) Alla luce della separazione in corso, continuano i pettegolezzi sull’ex coppia più popolare di Roma. Un noto magazine ha ricostruito i fatti parlando del modo in cui l’ex moglie del Pupone hala tresca. Leggiamo insieme l’articolo per saperne di più. Su giornali e rotocalchi continuano i servizi di approfondimento sulla vicenda della separazione tra l’ex bomber della Roma calcio e. Ad incuriosire i lettori ci sarebbero anche le dinamiche dovute alla spartizione dell’ingente patrimonio e all’affido dei 3 figli avuti durante il matrimonio. Ad allargare i contorni del questione si aggiungono le indiscrezioni che fanno trapelarela conduttrice di Mediaset abbiala relazione tra suo marito e la (presunta) nuova fiamma...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - GiusCandela : FRANCESCO TOTTI, ILARY BLASI E NOEMI BOCCHI NELLO STESSO LOCALE. LA STESSA SERA. A POCHI TAVOLI DI DISTANZA. LE FOT… - infoitcultura : Totti-Blasi: prima della separazione alla cena di Francesco e Ilary c’era anche Noemi Bocchi nello stesso locale - infoitcultura : Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme ad una festa/ Spuntano le foto, qualcosa non torna… - Tony__Lew : Caro signor Google, a me di Ilary Blasi è Totti non interessa niente. Grazie! -