Il voto che ci aspetta sarà l'ennesimo rito scaramantico (Di giovedì 28 luglio 2022) “Stavolta non so proprio per chi votare”. Tutti annuiscono. “Ma bisogna votare!”. Tutti annuiscono di nuovo. Questa scenetta di cui sono stato spettatore, durante una cena fra persone che vista l’età immagino seguano la politica in tv, mi ha palesato che la democrazia non è solo sopraffazione (delle minoranze e in particolare di quella microminoranza che è l’individuo), è anche superstizione. Mi ha ricordato il “non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, relativo ai gobbi che porterebbero fortuna. Irrazionalità totale. Logica irreperibile. Pensiero primitivo. Mondo magico (avrebbe detto l’antropologo Ernesto De Martino). Non si sa per chi votare ma si è convinti che un voto ancorché a capocchia serva a rialzare le sorti della nazione. Le urne come amuleti, le elezioni come rito scaramantico. Per le generazioni che furono giovani ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) “Stavolta non so proprio per chi votare”. Tutti annuiscono. “Ma bisogna votare!”. Tutti annuiscono di nuovo. Questa scenetta di cui sono stato spettatore, durante una cena fra persone che vista l’età immagino seguano la politica in tv, mi ha palesato che la democrazia non è solo sopraffazione (delle minoranze e in particolare di quella microminoranza che è l’individuo), è anche superstizione. Mi ha ricordato il “non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, relativo ai gobbi che porterebbero fortuna. Irrazionalità totale. Logica irreperibile. Pensiero primitivo. Mondo magico (avrebbe detto l’antropologo Ernesto De Martino). Non si sa per chi votare ma si è convinti che unancorché a capocchia serva a rialzare le sorti della nazione. Le urne come amuleti, le elezioni come. Per le generazioni che furono giovani ...

AlexBazzaro : Se a 60 giorni dal voto sei già all’antifascismo e a “gli USA non vogliono” significa che i sondaggi sono davvero devastanti. - ZanAlessandro : Il #25settembre per la prima volta le persone Under 25 potranno votare per eleggere il #Senato. Quel Senato che ogg… - SimonaMalpezzi : La destra chiede il voto segreto per affossare l’emendamento per introdurre nel Regolamento del Senato la parità di… - 73deva73 : RT @valy_s: Molte argomentazioni sul “dare il voto al cdx”sono condivisibili Ma c’è un punto fondamentale che viene trascurato:la posizione… - Topking581 : RT @prolasssata: Meglio un voto “sprecato” nello 0,000000000%, che uno “utile” dato a una merda di partito di destra che si spaccia per uno… -