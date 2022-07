Il trailer di Non Ho Mai 3, l’ultima stagione della teen dramedy in arrivo su Netflix ad agosto (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prime scene inedite di Non Ho Mai 3 sono state presentate da Netflix nel trailer ufficiale della prossima stagione, che sarà anche l’ultima per la piacevole teen dramedy con Maitreyi Ramakrishnan. Un primo sguardo alla trama che concluderà la serie co-creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, con la protagonista Devi che affronta le pressioni quotidiane del liceo e delle regole familiari, mentre sperimenta le prime relazioni romantiche. Non Ho Mai 3 vedrà l’adolescente americana di origini indiane ancora alle prese con la sua cotta storica Paxton (Darren Barnet): i due sembrano ormai felici insieme, ma le insicurezze sulla loro relazione sono dietro l’angolo e potrebbero rovinare tutto. Intanto il terapeuta di Devi, il dottor Ryan (Niecy Nash) la spinge a riflettere ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prime scene inedite di Non Ho Mai 3 sono state presentate danelufficialeprossima, che sarà ancheper la piacevolecon Maitreyi Ramakrishnan. Un primo sguardo alla trama che concluderà la serie co-creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, con la protagonista Devi che affronta le pressioni quotidiane del liceo e delle regole familiari, mentre sperimenta le prime relazioni romantiche. Non Ho Mai 3 vedrà l’adolescente americana di origini indiane ancora alle prese con la sua cotta storica Paxton (Darren Barnet): i due sembrano ormai felici insieme, ma le insicurezze sulla loro relazione sono dietro l’angolo e potrebbero rovinare tutto. Intanto il terapeuta di Devi, il dottor Ryan (Niecy Nash) la spinge a riflettere ...

