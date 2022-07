Il Settebello dei record: una sfilza di successi costruiti al Centro Federale di Ostia (Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia – Il cuore dei successi del Settebello è il carattere del team azzurro, il talento, la tradizione e il grande lavoro fatto da Coach Alessandro Campagna che nel tempo ha saputo amalgamare e mettere insieme una squadra eccezionale in acqua. Ma anche il luogo dove sono stati costruiti i trionfi sembra essere fondamentale. E il Settebello dal 2010 lo fa al Centro Federale Frecciarossa di Ostia. A un passo dal mare gli azzurri si sono radunati, hanno costruito schemi, tattica, hanno fatto tornei internazionali e collegiali con altre squadre mondiali. Con il mare di Ostia negli occhi e il profumo della brezza hanno portato l’Italia e la stessa Ostia con loro sui podi internazionali. Hanno trovato quella tranquillità ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– Il cuore deidelè il carattere del team azzurro, il talento, la tradizione e il grande lavoro fatto da Coach Alessandro Campagna che nel tempo ha saputo amalgamare e mettere insieme una squadra eccezionale in acqua. Ma anche il luogo dove sono statii trionfi sembra essere fondamentale. E ildal 2010 lo fa alFrecciarossa di. A un passo dal mare gli azzurri si sono radunati, hanno costruito schemi, tattica, hanno fatto tornei internazionali e collegiali con altre squadre mondiali. Con il mare dinegli occhi e il profumo della brezza hanno portato l’Italia e la stessacon loro sui podi internazionali. Hanno trovato quella tranquillità ...

ematr_86 : Settebello alla sua seconda finale consecutiva dopo quella dei mondiali - losporta360g : Il 7Bello è in FINALE!! Battuta 9-8 la Spagna che ci aveva battuto in finale dei campionati mondiali tre settimane… - zazoomblog : Pallanuoto il Settebello schianta la Serbia e approda in semifinale di World League! Show dei giovani azzurri -… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #pallanuoto2022 #settebello2022 Campagna di World League: uno sfizio da togliers… -