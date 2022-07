Il Senato ha bocciato la parità di genere nel linguaggio istituzionale (Di giovedì 28 luglio 2022) A voto segreto è stato respinto un emendamento che chiedeva l'introduzione del linguaggio inclusivo negli atti ufficiali Leggi su ilpost (Di giovedì 28 luglio 2022) A voto segreto è stato respinto un emendamento che chiedeva l'introduzione delinclusivo negli atti ufficiali

ZanAlessandro : Il #25settembre per la prima volta le persone Under 25 potranno votare per eleggere il #Senato. Quel Senato che ogg… - LauraGaravini : Grave che il #Senato, a voto segreto, abbia bocciato l’emendamento che avrebbe introdotto l’uso del femminile nei d… - fanpage : È stato bocciato l’emendamento al nuovo regolamento del Senato, che avrebbe introdotto la parità di genere nel ling… - yuna_hikari : RT @ilpost: Il Senato ha bocciato la parità di genere nel linguaggio istituzionale - morsmordraco : RT @ilpost: Il Senato ha bocciato la parità di genere nel linguaggio istituzionale -