Il rito inossidabile a Buckingham Palace dell’afternoon tea che si rinnova ogni giorno

Chi non ha mai desiderato bere un tè con la Regina Elisabetta a? E' uno dei riti più noti al mondo, pieno di fascino e curiosità. Un appuntamento quotidiano al quale la Sovrana non rinuncia mai, curato inminimo dettaglio. Il protocollo da rispettare è molto rigido: il tè è servitoalla stessa ora tra le 15 e le 17. Quello che la Regina ama di più è il tè nero in foglie (Assam ed Earl Grey): si prepara lasciandolo in infusione in una teiera d'argento per essere poi versato in tazze di porcellana. Per preparare il tè (la sovrana lo fa da sola) non vanno usate bustine, si utilizza tè esclusivamente in foglie, versandolo dalla teiera attraverso un colino (meglio se d'argento) per filtrarlo senza lasciare residui nella tazza. Il galateo all'ora del ...