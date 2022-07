Il razzo cinese potrebbe cadere nell’Oceano Pacifico settentrionale. È l’oggetto più massiccio che rientra senza controllo (Di giovedì 28 luglio 2022) Dove cadrà Long March 5B? È cambiata la previsione per la finestra temporale nella quale avverrà la caduta sulla Terra dello stadio centrale del razzo cinese: l’ultimo aggiornamento, fornito dalla rete di sorveglianza spaziale degli Stati Uniti, colloca l’evento intorno alle ore italiane 20,39 del 30 luglio, con un’incertezza di più o meno 15 ore. L’area interessata dalla caduta dei detriti spaziali è per ora circoscritta all’Oceano Pacifico settentrionale, ma è impossibile avere dati certi fino a poche ore prima del rientro. “Il 60-70% degli stadi centrali dei razzi lanciati nello spazio sono soggetti a rientro incontrollato, ma di solito si tratta di oggetti molto più piccoli”, spiega all’Ansa Luciano Anselmo, ricercatore presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” del Cnr ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Dove cadrà Long March 5B? È cambiata la previsione per la finestra temporale nella quale avverrà la caduta sulla Terra dello stadio centrale del: l’ultimo aggiornamento, fornito dalla rete di sorveglianza spaziale degli Stati Uniti, colloca l’evento intorno alle ore italiane 20,39 del 30 luglio, con un’incertezza di più o meno 15 ore. L’area interessata dalla caduta dei detriti spaziali è per ora circoscritta all’Oceano, ma è impossibile avere dati certi fino a poche ore prima del rientro. “Il 60-70% degli stadi centrali dei razzi lanciati nello spazio sono soggetti a rientro incontrollato, ma di solito si tratta di oggetti molto più piccoli”, spiega all’Ansa Luciano Anselmo, ricercatore presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” del Cnr ...

