Il presidente della Fondazione Einaudi: «Giorgia Meloni non è fascista, fatevene una ragione»

«È giunto il momento di dire basta. Basta alla semplificazione e alla demonizzazione dell'avversario politico. Torniamo al pluralismo delle idee e al rispetto reciproco». È l'appello lanciato da Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, in un articolo pubblicato sul quotidiano La ragione. La riflessione è stata suscitata dalle polemiche scatenate intorno a un tweet pubblicato dalla stessa Fondazione in merito alla proposta politica di FdI e della sua leader Giorgia Meloni. «Al solo affermare che Giorgia Meloni non potesse essere chiamata fascista, attacchi sistematici, e a tratti violenti, si sono abbattuti sul profilo social della ...

