Il più grande diamante rosa degli ultimi 300 anni trovato in Angola: si chiama Lula Rose (Di giovedì 28 luglio 2022) Estremamente raro, 34 grammi, 170 carati e probabilmente il più grande trovato negli ultimi tre secoli. Si chiama “Lula Rose” il diamante rosa la cui scoperta, secondo gli esperti di pietre preziose, ha un’importanza storica. La pietra è stata estratta dalla miniera di Lulo, nel nord-est dell’Angola, località nota per la numerosa presenza di minerali preziosi. Artefice del ritrovamento, l’azienda Lucapa Diamond Company ha affermato che si tratta di uno tra i più grandi diamanti rosa mai scovati e, con tutte le probabilità del caso, il più grande degli ultimi 300 anni. La scoperta del prezioso minerale, in una delle forme più pure e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Estremamente raro, 34 grammi, 170 carati e probabilmente il piùneglitre secoli. Si” illa cui scoperta, secondo gli esperti di pietre preziose, ha un’importanza storica. La pietra è stata estratta dalla miniera di Lulo, nel nord-est dell’, località nota per la numepresenza di minerali preziosi. Artefice del ritrovamento, l’azienda Lucapa Diamond Company ha affermato che si tratta di uno tra i più grandi diamantimai scovati e, con tutte le probabilità del caso, il più300. La scoperta del prezioso minerale, in una delle forme più pure e ...

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - chetempochefa : “Leopardi era anche un personaggio di grande comicità e muore spiritosamente dicendo: Totonno non ti vedo più.” Ri… - Agenzia_Ansa : In Angola è stato trovato il diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni. La pietra da 170 carati si chiama Lul… - Zelgadis265 : RT @Gio_Dusi: Matthijs de Ligt a ESPN: “Scelsi alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era #Sarri: ha u… - Theitalianape_1 : RT @Gio_Dusi: Matthijs de Ligt a ESPN: “Scelsi alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era #Sarri: ha u… -