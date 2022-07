Il Pistolero torna a casa: Luis Suarez firma con il Nacional (Di giovedì 28 luglio 2022) Luis Suarez torna a casa. È ufficiale il trasferimento dell’attaccante uruguaiano al Nacional di Montevideo, società dove aveva mosso i primi passi da calciatore nel lontano 2003. A comunicarlo è lo stesso calciatore attraverso un post su Twitter: «Adesso lo posso dire ufficialmente. Sono orgoglioso di tornare a vestire la mia maglia al Nacional. Grazie a tutti per il sostegno, ci vediamo presto». Dopo pochi minuti è arrivata sempre attraverso i social la risposta del club uruguaiano, pronto a riaccogliere il suo campione: «Il sogno di tutti, l’amore per i colori e la gioia di rivederti con la maglia più bella del mondo. Felice di averti a casa». July 27, 2022 Chiudere la carriera in Uruguay Luis Suarez ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022). È ufficiale il trasferimento dell’attaccante uruguaiano aldi Montevideo, società dove aveva mosso i primi passi da calciatore nel lontano 2003. A comunicarlo è lo stesso calciatore attraverso un post su Twitter: «Adesso lo posso dire ufficialmente. Sono orgoglioso dire a vestire la mia maglia al. Grazie a tutti per il sostegno, ci vediamo presto». Dopo pochi minuti è arrivata sempre attraverso i social la risposta del club uruguaiano, pronto a riaccogliere il suo campione: «Il sogno di tutti, l’amore per i colori e la gioia di rivederti con la maglia più bella del mondo. Felice di averti a». July 27, 2022 Chiudere la carriera in Uruguay...

