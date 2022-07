“Il paracadute si è chiuso”. Ore di apprensione per il vip italiano: il brutto incidente in montagna (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono ore di apprensione per Vic di Radio Deejay. Il famoso conduttore radiofonico, storica spalla di Luciana Littizzetto ne “La bomba”, ha subito un fortissimo trauma durante un volo col parapendio. L’uomo infatti ha avuto in incidente a circa 5 metri da terra. In tanti si sono accorti della sua mancanza. In effetti, chi ascolta Radio Deejay avrà notato che all’appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa mancava una metà del duo. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Vic in un post su Instagram. In queste ore Vittorio Lelli, questo il vero nome del conduttore, è ricoverato in ospedale con diverse fratture. Nello scatto si vede la mano di Vic con attaccati gli aghi della flebo è accompagnata da un breve ma esaustivo messaggio in cui prima spiega cosa è accaduto. “Per la precisione – racconta Vic – è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono ore diper Vic di Radio Deejay. Il famoso conduttore radiofonico, storica spalla di Luciana Littizzetto ne “La bomba”, ha subito un fortissimo trauma durante un volo col parapendio. L’uomo infatti ha avuto ina circa 5 metri da terra. In tanti si sono accorti della sua mancanza. In effetti, chi ascolta Radio Deejay avrà notato che all’appuntamento di mezzogiorno con Vic e Marisa mancava una metà del duo. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Vic in un post su Instagram. In queste ore Vittorio Lelli, questo il vero nome del conduttore, è ricoverato in ospedale con diverse fratture. Nello scatto si vede la mano di Vic con attaccati gli aghi della flebo è accompagnata da un breve ma esaustivo messaggio in cui prima spiega cosa è accaduto. “Per la precisione – racconta Vic – è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da ...

