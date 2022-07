Il Papa in Quebec: La Chiesa ha fallito nei confronti degli indigeni (Di giovedì 28 luglio 2022) Papa Francesco ha parlato del “fallimento” della Chiesa cattolica in Canada nei confronti degli indigeni, nel corso dell’omelia che ha pronunciato nel santuario di Sainte-Anne-de-Beaupré, in Quebec, avvertendo che “non c’è cosa peggiore, dinanzi ai fallimenti della vita, che quella di fuggire per non affrontarli”. Francesco svolge, da domenica scorsa a domani, un “pellegrinaggio penitenziale” per chiedere perdono alle popolazioni autoctone canadesi per la complicità della Chiesa con l’assimilazione culturale alla quale sono stati sottoposti nel corso del tempo in Canada. Nell’omelia in Quebec il Papa è partito dall’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, oggetto della lettura odierna, per fare riferimento agli “interrogativi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022)Francesco ha parlato del “fallimento” dellacattolica in Canada nei, nel corso dell’omelia che ha pronunciato nel santuario di Sainte-Anne-de-Beaupré, in, avvertendo che “non c’è cosa peggiore, dinanzi ai fallimenti della vita, che quella di fuggire per non affrontarli”. Francesco svolge, da domenica scorsa a domani, un “pellegrinaggio penitenziale” per chiedere perdono alle popolazioni autoctone canadesi per la complicità dellacon l’assimilazione culturale alla quale sono stati sottoposti nel corso del tempo in Canada. Nell’omelia inilè partito dall’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, oggetto della lettura odierna, per fare riferimento agli “interrogativi ...

