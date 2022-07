Il nuovo messaggio social di Kate Mertens: “Napoli, my heart” (Di giovedì 28 luglio 2022) La moglie di Mertens sui social ha ribadito l’ amore e l’ attaccamento a Napoli. Kate, moglie di Diers Mertens, a meno di una settimana dopo le parole con le quali il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiuso in via definitiva al ritorno di Dries Mertens al Napoli e il successivo video di saluto e ringraziamento postato sui canali social del club, la speranza dei tifosi di rivedere il miglior cannoniere della storia del club in maglia azzurra è ancora viva. Così a distanza di poche ore dal post nel quale Kate, in versione dj, è comparsa alla consolle con la maglia del Napoli e un messaggio inequivocabile, “Napoli, l’amore della mia vita”, subissato di ringraziamenti dei tifosi azzurri ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) La moglie disuiha ribadito l’ amore e l’ attaccamento a, moglie di Diers, a meno di una settimana dopo le parole con le quali il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiuso in via definitiva al ritorno di Driesale il successivo video di saluto e ringraziamento postato sui canalidel club, la speranza dei tifosi di rivedere il miglior cannoniere della storia del club in maglia azzurra è ancora viva. Così a distanza di poche ore dal post nel quale, in versione dj, è comparsa alla consolle con la maglia dele uninequivocabile, “, l’amore della mia vita”, subissato di ringraziamenti dei tifosi azzurri ...

