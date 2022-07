Il montaggio retroattivo di Stranger Things sulle vecchie puntate è l' inizio di una pericolosa tendenza

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Quando a metà degli anni 2000 fu introdotta la Xbox 360, portò con sé un cambiamento epocale: una connettività online ampia e di facile utilizzo, con multiplayer globale, chat di gruppo e la possibilità di scaricare nuovi giochi. Con questa ondata digitale arrivarono, però, anche i "bug patch", aggiornamenti di meno di un megabyte che consentivano agli sviluppatori di ripulire e perfezionare il codice ben oltre la consegna del prodotto. I fan di Call of Duty potevano lamentarsi del bilanciamento delle armi, per esempio, e i modificatori dei danni sarebbero entrati in opera; i giocatori di Oblivion individuavano dei difetti visivi e il team di sviluppo poteva intervenire con una pistola con la colla. Solo che… l'innovazione è spesso alimentata dalla pigrizia, e ora anche i più grandi studios potrebbero essere demotivati e negligenti. Le patch del day-one sono diventate lo standard ...