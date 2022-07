Il Giro della Campania Off Road ritrova la Granfondo Mtb Parco del Sele (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Gran fervore d’iniziative per la Bike&Sport Team che, dopo aver messo in cantiere nel mese di marzo la cross country alla Masseria del Cuccaro sui Monti di Eboli, si prepara ad allestire per la 17°volta la Granfondo Parco del Sele a Contursi Terme domenica 31 luglio. La manifestazione intende continuare una tradizione che va sempre più consolidandosi con il passare degli anni ed è diventata appuntamento caratteristico e molto ambito dalla vasta community delle ruote grasse che fa parte non solo del Giro della Campania Off Road (di cui è settima prova nel calendario 2022) ma anche del Trofeo dei Parchi Naturali. All’ombra del Monte Pruno, sono previsti tre percorsi: la Granfondo di 42 chilometri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Gran fervore d’iniziative per la Bike&Sport Team che, dopo aver messo in cantiere nel mese di marzo la cross country alla Masseria del Cuccaro sui Monti di Eboli, si prepara ad allestire per la 17°volta ladela Contursi Terme domenica 31 luglio. La manifestazione intende continuare una tradizione che va sempre più consolidandosi con il passare degli anni ed è diventata appuntamento caratteristico e molto ambito dalla vasta community delle ruote grasse che fa parte non solo delOff(di cui è settima prova nel calendario 2022) ma anche del Trofeo dei Parchi Naturali. All’ombra del Monte Pruno, sono previsti tre percorsi: ladi 42 chilometri ...

