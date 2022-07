Il funerale show del 22enne morto a 300 km/h a Roma: fuori dalla chiesa il rombo delle Ferrari e i fuochi d’artificio – Il video (Di giovedì 28 luglio 2022) Decine di auto da corsa hanno accompagnato il feretro bianco dai manici d’oro di Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne morto sul Grande raccordo anulare di Roma schiantandosi contro il guardrail a 300 chilometri orari. Sono Ferrari e Lamborghini le macchine che oggi, 28 luglio, sono state portate fuori le mura a San Lorenzo per ricordare il ragazzo che ha perso la vita la tragica notte del 18 luglio scorso. In cielo sono stati lanciati palloncini bianchi e azzurri e, questa notte, ci sono stati anche i fuochi d’artificio per celebrare il grande murales con il volto di Nicholas e un’auto di lusso. La celebrazione è iniziata con l’ingresso della bara del ragazzo sulle note di I will survive di Gloria Gaynor. In molti stanno condividendo sui social, in particolare su ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Decine di auto da corsa hanno accompagnato il feretro bianco dai manici d’oro di Nicholas Orsus Brischetto, ilsul Grande raccordo anulare dischiantandosi contro il guardrail a 300 chilometri orari. Sonoe Lamborghini le macchine che oggi, 28 luglio, sono state portatele mura a San Lorenzo per ricordare il ragazzo che ha perso la vita la tragica notte del 18 luglio scorso. In cielo sono stati lanciati palloncini bianchi e azzurri e, questa notte, ci sono stati anche iper celebrare il grande murales con il volto di Nicholas e un’auto di lusso. La celebrazione è iniziata con l’ingresso della bara del ragazzo sulle note di I will survive di Gloria Gaynor. In molti stanno condividendo sui social, in particolare su ...

