Il finale de La Strada del Silenzio in onda il 3 agosto con una mini maratona: anticipazioni ultimi episodi (Di giovedì 28 luglio 2022) Il finale de La Strada del Silenzio è ormai dietro l’angolo e il prossimo 3 agosto, salvo cambiamenti, andranno in onda gli ultimi episodi con una sorta di mini maratona che, sicuramente, farà piacere ai fan della serie. Gli ascolti sono stati buoni in queste settimane e anche ieri sera, pubblicità permettendo, il pubblico ha potuto godere di tre intensi episodi in cui nuovi dettagli sono venuti a galla. Dopo aver fatto un appello in televisione, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena e così lei lo caccia via di casa. Tra le due donne è guerra aperta mentre Nasos e la sua squadra pedinano Michalis nella speranza che li conduca al nascondiglio, ma rischiano di farsi scoprire. Thalea trova un articolo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilde Ladelè ormai dietro l’angolo e il prossimo 3, salvo cambiamenti, andranno inglicon una sorta diche, sicuramente, farà piacere ai fan della serie. Gli ascolti sono stati buoni in queste settimane e anche ieri sera, pubblicità permettendo, il pubblico ha potuto godere di tre intensiin cui nuovi dettagli sono venuti a galla. Dopo aver fatto un appello in televisione, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena e così lei lo caccia via di casa. Tra le due donne è guerra aperta mentre Nasos e la sua squadra pedinano Michalis nella speranza che li conduca al nascondiglio, ma rischiano di farsi scoprire. Thalea trova un articolo ...

