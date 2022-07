Il Fenerbahce in campo contro la Dinamo Kiev: i tifosi turchi intonano il nome di Putin | VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) Una partita di oggi di Champions League ha fatto molto discutere e il motivo non riguarda le prodezze in campo dei calciatori: Fenerbahce-Dinamo Kiev. I 90 minuti regolamentari si sono conclusi 1-1 con i gol realizzati da Buyalskyy e Attila Szalai. Dopo lo 0-0 dell’andata la partita si è conclusa ai tempi supplementari con il gol decisivo di Karavaev a 6 minuti da termine. Grande festa per la Dinamo Kiev, delusione per il Fenerbahce. La gara ha fatto molto discutere per un altro motivo. I tifosi del Fenerbahce hanno intonato il nome del presidente Vladimir Putin. Il riferimento è ovviamente alla guerra tra Russia e Ucraina e il coro dei tifosi di casa è stato a favore dell’attacco ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Una partita di oggi di Champions League ha fatto molto discutere e il motivo non riguarda le prodezze indei calciatori:. I 90 minuti regolamentari si sono conclusi 1-1 con i gol realizzati da Buyalskyy e Attila Szalai. Dopo lo 0-0 dell’andata la partita si è conclusa ai tempi supplementari con il gol decisivo di Karavaev a 6 minuti da termine. Grande festa per la, delusione per il. La gara ha fatto molto discutere per un altro motivo. Idelhanno intonato ildel presidente Vladimir. Il riferimento è ovviamente alla guerra tra Russia e Ucraina e il coro deidi casa è stato a favore dell’attacco ...

