Il confronto tra la Serie A e gli altri campionati europei | ecco i danni prodotti dal mancato rinnovamento del calcio italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Quando l’Italia vinse i Mondiali nel 2006, molti videro in quel successo una scusa per non affrontare i problemi e le criticità che pesavano sul sistema. Ma quando negli anni successivi cominciarono i fallimenti, dalla doppia uscita della nazionale alla fase a gironi della coppa del mondo fino alla mancata qualificazione al Mondiale, la situazione non è migliorata. Un chiaro simbolo della cronica mancanza di volontà del nostronell’intraprendere radicali, e talvolta anche impopolari, processi di ristrutturazione. Il risultato è la maggiore vulnerabilità del mondo pallonaroa eventi economicamente devastanti come una pandemia, a causa della mancanza di risorse alternative in grado, quanto meno, di contenere le perdite. Nella prima parte dedicata all’analisi del ...