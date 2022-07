Il Comune di Torino torna Si Tav, ma su sito e social promuove il Festiva Alta Felicità dei No Tav (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Comune di Torino ha celebrato da poco, con il primo tavolo del nuovo Osservatorio, il ritorno della sua amministrazione a guida di Stefano Lo Russo a posizioni favorevoli alla Torino-Lione. Ma ciò non toglie che proprio il portale della Città di Torino dedicato ai giovani promuova il Festival Alta Felicità, ovvero, come loro stessi scrivono sulle pagine social e sul sito, “l’evento estivo del Movimento No Tav”. Infatti, il portale Torino Giovani, sottopagine dello stesso sito del Comune, di cui riporta anche i loghi, tra gli eventi che i svolgeranno nell’ultimo weekend di luglio ricorda anche il Festival Alta Felicità, ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildiha celebrato da poco, con il primo tavolo del nuovo Osservatorio, il ritorno della sua amministrazione a guida di Stefano Lo Russo a posizioni favorevoli alla-Lione. Ma ciò non toglie che proprio il portale della Città didedicato ai giovani promuova il, ovvero, come loro stessi scrivono sulle paginee sul, “l’evento estivo del Movimento No Tav”. Infatti, il portaleGiovani, sottopagine dello stessodel, di cui riporta anche i loghi, tra gli eventi che i svolgeranno nell’ultimo weekend di luglio ricorda anche il, ...

