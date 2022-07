MissioneStartup : La sinergia tra Cloud e Network aiuta gli operatori di telecomunicazioni a creare punti di forza competitivi e svil… -

Borsa Italiana

Ilin Italia si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall' EURO STOXX Telecommunications . L' indice del settoreha ...... lee i sistemi di sicurezza informatica si aggirano intorno alle 52 settimane, ...l a situazione relativa all approvvigionamento di chip non è migliorata per le aziende nel, ... Il Comparto telecomunicazioni in Italia spezza la serie negativa iniziata lunedì scorso (+1,07%) Il Comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'EURO STOXX Telecommunications.Seduta in ribasso per l'indice del settore telecomunicazioni, preannunciato dall'andamento debole dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.