Il Cinema in Piazza verso il gran finale | una grande festa con 90 00 spettatori

Si conclude l'ottava edizione de Il Cinema in Piazza: 104 proiezioni, 28 incontri con oltre 70 ospiti internazionali e italiani, 10 retrospettive, con più di 90.000 spettatori in due mesi di programmazione Si avvia a conclusione con successo l'ottava edizione de Il Cinema In Piazza (qui il sito internet ufficiale), la manifestazione organizzata a Roma dall'Associazione Piccolo America che si è inaugurata venerdì 3 giugno e si chiuderà domenica 31 luglio: 104 proiezioni, 28 incontri con oltre 70 ospiti internazionali e italiani, 10 retrospettive, con più di 90.000 spettatori, aumentati del 38% rispetto all'edizione 2021. Il pubblico ha ritrovato in due mesi di programmazione, la magia della condivisione davanti al grande schermo e un dialogo informale e ...

