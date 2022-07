Il caso Russia-Salvini è soltanto una fake news. “Senza fondamento”, la smentita che fa rumore (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Vladimir Putin s'interessarono alla possibile caduta del governo Draghi”. È il titolo di un retroscena pubblicato dal quotidiano La Stampa che spiega di aver visionato un documento dell'intelligence con i colloqui segreti tra Igor Kostyukov e Antonio Capuano, in cui emergerebbe “l'interesse di Mosca per le sorti del governo italiano”. “Il funzionario dell'ambasciata russa Kostyukov - si legge nell'articolo - domandò all'emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?”. La ricostruzione ha fatto imbestialire Matteo Salvini, leader della Lega: “Pressioni dalla Russia per far cadere il governo? Siamo seri, mi risulta che a breve arriverà una smentita istituzionale, quindi avrete vissuto tre ore di fantasy… A livello istituzionale verrà ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ombre russe dietro la crisi, così gli uomini di Vladimir Putin s'interessarono alla possibile caduta del governo Draghi”. È il titolo di un retroscena pubblicato dal quotidiano La Stampa che spiega di aver visionato un documento dell'intelligence con i colloqui segreti tra Igor Kostyukov e Antonio Capuano, in cui emergerebbe “l'interesse di Mosca per le sorti del governo italiano”. “Il funzionario dell'ambasciata russa Kostyukov - si legge nell'articolo - domandò all'emissario di: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?”. La ricostruzione ha fatto imbestialire Matteo, leader della Lega: “Pressioni dallaper far cadere il governo? Siamo seri, mi risulta che a breve arriverà unaistituzionale, quindi avrete vissuto tre ore di fantasy… A livello istituzionale verrà ...

