“Il cancro ce lo ha portato via”. Lutto nella tv, morto il mitico attore della famosa serie sulla Rai (Di giovedì 28 luglio 2022) È morto Tony Dow, l’attore meglio conosciuto come Wally Cleaver nell’amata sitcom degli anni ’60 “Il carissimo Billy” trasmessa sulla Rai. L’uomo aveva 77 anni. Dow è morto mercoledì mattina, lo ha confermato suo figlio, Christopher Dow, in un post sull’account Facebook ufficiale dell’attore . Nessuna causa di morte è stata rivelata, ma a Dow era stato precedentemente diagnosticato un cancro. “Abbiamo ricevuto conferma da Christopher che Tony è morto questa mattina, con la sua amorevole famiglia al suo fianco per accompagnarlo in questo viaggio”, si legge nel post di Facebook di mercoledì. La sua morte è avvenuta non molto tempo dopo che il suo team dirigenziale e la moglie, Lauren, hanno annunciato prematuramente che l’attore fosse ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) ÈTony Dow, l’meglio conosciuto come Wally Cleaver nell’amata sitcom degli anni ’60 “Il carissimo Billy” trasmessaRai. L’uomo aveva 77 anni. Dow èmercoledì mattina, lo ha confermato suo figlio, Christopher Dow, in un post sull’account Facebook ufficiale dell’. Nessuna causa di morte è stata rivelata, ma a Dow era stato precedentemente diagnosticato un. “Abbiamo ricevuto conferma da Christopher che Tony èquesta mattina, con la sua amorevole famiglia al suo fianco per accompagnarlo in questo viaggio”, si legge nel post di Facebook di mercoledì. La sua morte è avvenuta non molto tempo dopo che il suo team dirigenziale e la moglie, Lauren, hanno annunciato prematuramente che l’fosse ...

