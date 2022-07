Il caldo frena al Nord | venerdì nuova ondata di temporali

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 28 luglio 2022 In questi giorni l’anticiclone africano è stato ‘bucato’ nel suo bordo più settentrionale da infiltrazioni di aria fresca responsabili dei fortissimie grandinate che hanno colpito diverse zone delnel corso di Martedì 26. Ebbene, questa ferita rimarrà aperta almeno fino a Sabato 30, dopo di che, grossomodo dai primi di agosto, inizierà unafase meteorologica. Andrea Garbinato, responsabile di redazione del sito www.iLMeteo.it informa che giovedì le Alpi torneranno a essere teatro di numerosiche nel pomeriggio colpiranno anche il Piemonte per poi trasferirsi in serata e nottata in Lombardia. Questo sarà solo l’antipasto di quello che accadrà verosimilmente il giorno successivo. Sin dalle prime ore di29 Luglio una linea ...