“Il bono di Canale 5 sul trono” Single da poco | arriva il nuovo tronista UeD che piace a tutte

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Indiscrezioni molto forti stanno circolando su Uomini e Donne e sul nome del. Le ultime ore sono state contraddistinte da un rumor insistente e il sito Anticipazioni Tv ha rivelato colui che potrebbe sedersi suldel dating show di Maria De Filippi, a partire da settembre. E la persona in questione è un volto già noto al pubblico, essendo stato un protagonista di un reality show molto seguito su Mediaset. E ora sarebbe pronto per immergersi in questa nuova avventura. Su Uomini e Donne e il possibileci sono state diverse voci in queste ultime ore e sembra che il suo nome sia davvero più che spendibile. In attesa di comunicazioni ufficiali, i telespettatori stanno seguendo con interesse gli sviluppi di questa notizia. A proposito di UeD, si è vociferato nelle scorse ...