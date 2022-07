Il bivio di Calenda | leader del terzo polo o primo alleato del Pd?

(Di giovedì 28 luglio 2022) Arnaldo Forlani lo chiamavano Amleto per quella sua permanente espressione un po’interrogativa, quell’eloquio sfuggente e indeterminato, quell’aria tra lo smarrito e lo stupefatto, quel muoversi guardingo nelle onde democristiane. Tanti decenni dopo, il ruolo di Amleto va di diritto a un politico completamente diverso daldemocristiano, uno superdinamico, polemico al limite della rissa, uno che la politica la morde più che lisciarla e che tra pesanti spintoni dati e ricevuti fa ammattire tutti: Carloè oggi la rappresentazione del dubbio amletico. Tollererà, il mancato sindaco di Roma (purtroppo?) «i colpi dell’ingiusta fortuna» o si ribellerà ai potenti del Nazareno? Purché non esageri, che alla fine diventa stucchevole: ma non è colpa sua se ildavanti al quale lo ha posto la cronaca politica è di quelli che non ...

FantuzziF : RT @BrandauerLudwig: Meloni vola nei sondaggi. Fratelli d'Italia cresce più di tutti. Calenda al bivio - BrandauerLudwig : Meloni vola nei sondaggi. Fratelli d'Italia cresce più di tutti. Calenda al bivio - Agato_Agato : Statista. Corriere della Sera: Calenda al bivio: l’obiettivo è la «non vittoria» del centrodestra. - mgaiaf : RT @LombardiaPost: @letiziamoratti conferma la sua volontà di candidarsi: 'Attendo risposta, altrimenti farò le mie scelte'. È ad un bivio:… - LombardiaPost : @letiziamoratti conferma la sua volontà di candidarsi: 'Attendo risposta, altrimenti farò le mie scelte'. È ad un b… -

Corriere della Sera

è di fronte a un. I sondaggi privati non lasciano dubbi: correre da soli, senza apparentamenti, può pagare alle urne. Sarebbe un modo per raccogliere per strada gli elettori di ...è al. Ha un vantaggio di posizione nello scacchiere politico, ma deve stare attento alla mossa del cavallo. È l'ipotesi che ieri circolava a Montecitorio e secondo la quale, con un ... Calenda al bivio: l’obiettivo è la «non vittoria» del centrodestra Roberto Caon spiega a Today perché i parlamentari azzurri non hanno votato la fiducia. "Berlusconi è stato mal consigliato". L'intervista ...L’ex ministro: «Se non c’è Draghi corro io». E punta ai voti in uscita da FI. Il segretario dem Letta prova a convincerlo: l’asse può essere decisivo in 40 collegi ...