anteprima24 : ** Il Bct Music Festival si presenta al presidente De Luca: 'Evento di grande legame col territorio' **… - NTR24 : BCT Music Festival, la Questura spiega piano traffico e sicurezza - ilvaglio1 : BCT Music Festival, il dispositivo del traffico #bctmusicfestival #musa #benevento - ilvaglio1 : Questura - BCT Music Festival, conferenza stampa sull'organizzazione #bctmusicfestival #questurabenevento #musica… -

Il Questore di Benevento Edgardo Giobbi, al termine del "tavolo tecnico" di pianificazione dei servizi di ordine pubblico relativi alFESTIVAL in programma nei giorni 29, 30, 31 luglio e 1 agosto), ha organizzato una conferenza stampa nel corso della quale ha illustrato le modalità organizzative dei dispositivi di ordine e ...Francesco De Gregori e Antonello Vendita a Benevento in occasione della nuova edizione diFestival in programma domenica 31 luglio alle ore 21:30 all'Arena Musa di Benevento. Per la prima volta protagonisti insieme sullo stesso palco e con un'unica band, in alcune delle location ...Tutto pronto per il Bct Music Festival, la manifestazione dedicata alla musica in scena dal 29 luglio al 1 agosto prossimi. Come è noto, si parte il 29 luglio con l’esibizione di Irama, per poi proseg ...il senso unico sarà istituito nel seguente modo arrivando da Benevento: C.da Piano Cappelle – direzione Musa -, via San Cumano – per piano Cappelle – intersezione con c.da Vallone delle Cornacchie, pr ...