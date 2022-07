I russi dietro la crisi: la sparata mastodontica della stampa (Di giovedì 28 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:25 Ogni giorno ha la sua pena per il centrodestra: si intende sui giornali. Arriva lo sgoooop della stampa con manina dei servizi, sull’interesse russo alla crisi. 05:42 Centrodestro diviso? Intanto arriva l’accordo sulla premiership, cosa che fino a ieri era data per impossibile. Ma adesso ci sarà il casino sull’attribuzione dei collegi, dice Franco editorialista del Corriere. Può darsi. Invece a sinistra nessun casino sui collegi, immagino che ci sia un “prego prenda il mio per attribuire un seggio blindato della sinistra a Di Maio”. 09:10 “Falange”, il titolo incomprensibile di Repubblica. 10:39 Parola ai commensali. 13:03 L’ex forzista Sessa lasciando il partito ha detto: “Il mio riferimento è la Carfagna”. Annamo bene! 14:28 Adesso Enrico Letta dice di non mettere veti a Matteo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 28 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:25 Ogni giorno ha la sua pena per il centrodestra: si intende sui giornali. Arriva lo sgoooopcon manina dei servizi, sull’interesse russo alla. 05:42 Centrodestro diviso? Intanto arriva l’accordo sulla premiership, cosa che fino a ieri era data per impossibile. Ma adesso ci sarà il casino sull’attribuzione dei collegi, dice Franco editorialista del Corriere. Può darsi. Invece a sinistra nessun casino sui collegi, immagino che ci sia un “prego prenda il mio per attribuire un seggio blindatosinistra a Di Maio”. 09:10 “Falange”, il titolo incomprensibile di Repubblica. 10:39 Parola ai commensali. 13:03 L’ex forzista Sessa lasciando il partito ha detto: “Il mio riferimento è la Carfagna”. Annamo bene! 14:28 Adesso Enrico Letta dice di non mettere veti a Matteo ...

