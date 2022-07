#I quartieri in cui e? piu? difficile trovare parcheggio a Milano (Di giovedì 28 luglio 2022) trovare subito parcheggio a Milano è un’impresa che riesce solo a coloro che hanno un garage o un posto auto assegnato oppure a chi è estremamente fortunato. Secondo un recente studio di Parclick, i milanesi che vogliono parcheggiare in strada passano una media di 33 minuti ogni giorno alla ricerca di un posto libero, arrivando anche a 42 minuti a seconda del quartiere. Facendo due calcoli, si tratta di 11 ore al mese, senza contare i fine settimana. In base allo studio, quattro milanesi su dieci usano ogni giorno l’auto privata per andare al lavoro, ma solamente un terzo di questi cittadini ha il suo parcheggio. Inoltre, la pandemia non ha aiutato; le persone hanno preferito utilizzare l?auto al posto dei mezzi pubblici, anche chi prima si recava abitualmente a lavoro in autobus o metropolitana. E ancora oggi, ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)subitoè un’impresa che riesce solo a coloro che hanno un garage o un posto auto assegnato oppure a chi è estremamente fortunato. Secondo un recente studio di Parclick, i milanesi che vogliono parcheggiare in strada passano una media di 33 minuti ogni giorno alla ricerca di un posto libero, arrivando anche a 42 minuti a seconda del quartiere. Facendo due calcoli, si tratta di 11 ore al mese, senza contare i fine settimana. In base allo studio, quattro milanesi su dieci usano ogni giorno l’auto privata per andare al lavoro, ma solamente un terzo di questi cittadini ha il suo. Inoltre, la pandemia non ha aiutato; le persone hanno preferito utilizzare l?auto al posto dei mezzi pubblici, anche chi prima si recava abitualmente a lavoro in autobus o metropolitana. E ancora oggi, ...

Gimelit : @EnricoLetta Segretario...spero che le case cui busserà non si trovino solo nelle zone ZTL. Un giro nei quartieri p… - DiventandoJeeg : @TataFossati @mausay @PolScorr @di_reddito Signori, penso che ognuno possa dire la sua riguardo a dove vive. Ci sar… - comelezanzare : amici di Roma, dato che dormire in zona Parco della Musica non è un'opzione per il mio portafoglio, mi consigliate… - vivere_svizzera : @Kagakazov @PoiSonSara_ @TitvsImperator2 @ilpresidenthe Oppure Montesacro - Tufello - Valmelaina. Serviti dalla met… - ignaziore : RT @phanormus: @ale_moretti @eurodeputatipd @pdnetwork invece riguardo gli immigrati a maggioranza islamica che ghettizzano le proprie donn… -