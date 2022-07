«I ministri della Lega si dimettono?»: la storia dell’incontro tra il diplomatico russo e l’uomo di Salvini prima della crisi di governo (Di giovedì 28 luglio 2022) Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteo Salvini se i ministri della Lega fossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi». Lo scrive oggi La Stampa in un articolo a firma di Jacopo Iacoboni. Kostyukov stava parlando con Antonio Capuano, l’ex deputato di Forza Italia che stava organizzando la «missione di pace» del Capitano a Mosca. Con anticipo dei soldi da parte dell’ambasciata. E che poi è finito nel mirino del Copasir. Secondo il quotidiano la domanda è la riprova di un interesse fattuale di Mosca alla «destabilizzazione» dell’Italia. «Il diplomatico, facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del governo italiano con ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Oleg Kostyukov, funzionario dell’ambasciata russa in Italia, ha domandato a un emissario di Matteose ifossero «intenzionati a rassegnare le dimissioni dalDraghi». Lo scrive oggi La Stampa in un articolo a firma di Jacopo Iacoboni. Kostyukov stava parlando con Antonio Capuano, l’ex deputato di Forza Italia che stava organizzando la «missione di pace» del Capitano a Mosca. Con anticipo dei soldi da parte dell’ambasciata. E che poi è finito nel mirino del Copasir. Secondo il quotidiano la domanda è la riprova di un interesse fattuale di Mosca alla «destabilizzazione» dell’Italia. «Il, facendo trasparire il possibile interessea destabilizzare gli equilibri delitaliano con ...

