“I figli no” Francesco Totti | situazione esplosiva dopo quello che ha scoperto

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 28 luglio 2022) Entrambi sapevano a cosa stavano andando incontro separandosi. Ilary Blasi enon sono sicuro una coppia qualsiasi, mezzo Paese, se non di più, credeva in loro e li vedeva come l’esempio di amore genuino, che scarseggia sempre più nello showbiz ed anche nella realtà di tutti i giorni. Andavano oltre la loro ricchezza, erano semplici nel loro sentimento e nel modo di educare i. Oggi il terremoto. Il Pupone è pronto a parlare. Non vuole semplicemente dare la sua versione dei fatti, altrimenti si sarebbe svegliato prima., come anche l’ex moglie Ilary Blasi del resto, hanno deciso di mantenere il massimo del riserbo sulla rottura per il bene dei loro treCristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016). Proprio quest’ultima è stata etichettata ...