I delitti del Barlume: Paolo Pasquali chi è in realtà? La risposta è dentro di te, però… (Di giovedì 28 luglio 2022) Giunto al traguardo del decimo anno, la fiction I delitti del Barlume continua ad appassionare il pubblico grazie anche alla verve dei suoi personaggi. Da un po’ di tempo, poi, si è aggiunto un vero fuoriclasse. hi è Paolo Pasquali La risposta è dentro di te (web source)Le vicende criminose di Pineta, l’immaginaria località in provincia di Pisa nata dalla mente di Marco Malvaldi, hanno conquistato non solo lettori, ma da dieci anni a questa parte anche il pubblico televisivo. Grazie alla trasposizione in video dei libri dell’autore, il pubblico si è appassionato alle storie dei “bimbi”, i pensionati impiccioni e sarcastici stanziali al Barlume, a quella di Massimo Viviani e alle sue disavventure sentimentali e a quelle di tutti gli altri personaggi, che intorno al bar ... Leggi su newstv (Di giovedì 28 luglio 2022) Giunto al traguardo del decimo anno, la fiction Idelcontinua ad appassionare il pubblico grazie anche alla verve dei suoi personaggi. Da un po’ di tempo, poi, si è aggiunto un vero fuoriclasse. hi èLadi te (web source)Le vicende criminose di Pineta, l’immaginaria località in provincia di Pisa nata dalla mente di Marco Malvaldi, hanno conquistato non solo lettori, ma da dieci anni a questa parte anche il pubblico televisivo. Grazie alla trasposizione in video dei libri dell’autore, il pubblico si è appassionato alle storie dei “bimbi”, i pensionati impiccioni e sarcastici stanziali al, a quella di Massimo Viviani e alle sue disavventure sentimentali e a quelle di tutti gli altri personaggi, che intorno al bar ...

luvina66 : RT @TwittaLibro: L'improvvisa morte del giovane Charlie Cavendish è un evento scioccante che il preside della scuola liquida come una sfort… - corrado966 : RT @TwittaLibro: L'improvvisa morte del giovane Charlie Cavendish è un evento scioccante che il preside della scuola liquida come una sfort… - TwittaLibro : L'improvvisa morte del giovane Charlie Cavendish è un evento scioccante che il preside della scuola liquida come un… -