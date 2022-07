I costumi nelle tonalità del mare (Di giovedì 28 luglio 2022) Dagli swimsuit tecnici ai pantaloncini di jeans sfrangiati, passando per gli occhiali da sole, i sandali sportivi e le ciabattine espadrillas. I capi imprescindibili dell’estate 2022, a partire dal costume da dbagno, sono rigorosamente in blu. Per sentirsi ovunque come in vacanza a Malibù. Stile Malibù con i costumi da bagno e gli accessori azzurri guarda le foto Estate 2022 tendenza blu: per costume e sandali High tech e alla moda, performanti e facili da abbinare. I pezzi chiave imprescindibili nella valigia delle vacanze si declinano nella palette dei blu. A partire dai ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Dagli swimsuit tecnici ai pantaloncini di jeans sfrangiati, passando per gli occhiali da sole, i sandali sportivi e le ciabattine espadrillas. I capi imprescindibili dell’estate 2022, a partire dal costume da dbagno, sono rigorosamente in blu. Per sentirsi ovunque come in vacanza a Malibù. Stile Malibù con ida bagno e gli accessori azzurri guarda le foto Estate 2022 tendenza blu: per costume e sandali High tech e alla moda, performanti e facili da abbinare. I pezzi chiave imprescindibili nella valigia delle vacanze si declinano nella palette dei blu. A partire dai ...

