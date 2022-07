I costi pazzi dell' hub digitale del turismo Italia it

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’hubdel.it riportato alla luce dal Ministero delha deipazzeschi. Il sito chiuso nel 2014 dopo essere costato 45 milioni di euro, è stato strutturato come un contenitore statico di foto e informazioni su luoghi ed eventi, con a disposizione un tesoretto di 114 milioni del Pnrr per il suo restyling. Una cifra ritenuta dagli addetti ai lavori ingiustificata visto idel mercato e di altri siti istituzionali. Ad oggi di questi 114 milioni utilizzabili per il sito, sarebbero pronti per essere impiegati secondo le determine a contrarre pubblicate dal Ministero delcirca 5 milioni di euro, ripartiti nell’acquisto di immagini, licenze software e altri apparati informatici, per un sito che sono veramente in pochi a ...