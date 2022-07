I 10 film della stagione cinematografica appena conclusa da vedere in streaming

Leggi su amica

(Di giovedì 28 luglio 2022) Bradley Cooper e Rooney Mara nel nuovo noir di Guillermo Del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley. Il, tratto da un romanzo di William Lindsey Gresham (ed. Salani), è uno dei dieci titoliscorsache vi consigliamo di recuperare in. Dalla nuova entusiasmante love story di Paul Thomas Anderson al suggestivo bianco e nero di Belfast di Kenneth Branagh. Dal divertente cinefumetto Spider-Man: No Way Home all’ultimo Bond, No Time to Die… Nonostante la pandemia e la situazione critica mondiale, è stata davvero un’ottima annata di cinema. Trad’autore e opere pop, la scelta è estremamente varia. Se avete perso qualche titolo in sala, potete ancora recuperare moltisul grande schermo, nelle arene estive (ve ...