Honda - Svelati nuovi dettagli sul design della Prologue - VIDEO

(Di giovedì 28 luglio 2022) Laha diffuso alcune nuove informazioni sulla, la Suv elettrica che debutterà sul mercato americano nel 2024. La Casa giapponese ha voluto raccontare il percorso che ha portato alla definizione dello stilevettura, senza per il momento affrontare nelo l'argomento tecnico. Essenziale e neo-rugged. Nel centrodi Los Angeles, laè già passata dai fogli di carta alla realtà virtuale ed al modello in scala 1:1 con estrema rapidità. Osservando la Suv, l'influenza stilistica dell'altra elettrica giapponese, lae, è evidente nel frontale: la mascherina è in realtà un pannello nero lucido chiuso, vista l'assenza del motore termico. I fianchi larghi e le classiche finiture grezze dei paraurti e passaruota legano invece la ...

Quattroruote

Per arrivare preparati al weekend di gara scoprite tutti i segreti del TT Assenda Brembo, ... Freni Brembo sullaai test di Mandalika 2022 La frenata più impegnativa Delle 10 frenate del ...Per arrivare preparati al weekend di gara scoprite tutti i segreti del Sachsenring,da ... Freni Brembo sullaai test di Sepang 2022 La frenata più impegnativa Delle 8 frenate del ... Honda Prologue: immagini, anticipazioni, video della Suv elettrica - Quattroruote.it Attesa nel 2024, la Suv elettrica intraprende un indirizzo stilistico inedito per la Casa, che ce lo illustra in un filmato ...Prende quota l'ipotesi di un qualsiasi tipo di elettrificazione sulla futura versione della sportiva giapponese ...