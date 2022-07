“Ho un’iperplasia | riuscirò mai a rimanere incinta?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 28 luglio 2022) Buongiorno dottore, le scrivo perché sono abbastanza provata. Le spiego in breve la mia situazione. A settembre ho fatto l’isteroscopia diagnostica e operativa perché si sospettava un polipo endometriale. Finita l’operazione, dopo qualche settimana mi dicono che non è un polipo endometriale masemplice senza atipie (ecco il perché non riuscivo adopo il primo aborto avuto a maggio dell’anno scorso). Il mio ginecologo mi sta facendo fare una cura con Clomid da prendere al secondo giorno di ciclo fino al sesto, due pastiglie al giorno e Chirofert una al giorno. Adesso io mi chiedo: potrò mai avere una gravidanza? Io ho già finito il secondo ciclo di Clomid e ancora niente, sono disperata e preoccupata. Da premettere che non mi sta facendo fare nemmeno i monitoraggi. Sono un po’ confusa girando su internet ...