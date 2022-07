Hanssen WindTre | “Con il 5G ancora più benefici per le imprese che investono nell’innovazione digitale”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA – “Il 5G è una pietra miliare della nostra strategia di rete”. Lo ha affermato Benoit, amministratore delegato di, in occasione del rafforzamento della partnership con Ericsson per l’evoluzione dell’infrastruttura di quinta generazione, con l’implementazione della rete Core 5G. “Con il 5G Standalone saremo in grado di sviluppare ulteriormente il nostro business – continua il Ceo – con il lancio di un’ampia gamma di servizi evoluti a vantaggio dei partner aziendali e a supporto dei clienti. La nuova tecnologia sarà cruciale per accompagnare il Paese nel percorso di trasformazionee sostenibile, anche nella cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servizi avanzati come l’IoT garantiranno, infatti, molteplici vantaggi in termini di efficienza e di sostenibilità”, conclude ...