Hai bracciali e collane ossidati? Il potente mix che te li lucida all'istante! (Di giovedì 28 luglio 2022) Quante volte ti sarà capita di voler indossare bracciali e collane che però risultano opacizzati? Specialmente d'estate, alcuni di questi fantastici oggetti risultano essere particolarmente soggetti all'azione corrosiva della salsedine, presente nell'acqua di mare, nonché del sole. Si viene a formare una patina scura tipica caratteristica dell'ossidazione. Ci sono, però, una serie di trucchi da poter utilizzare per far tornare come nuovi i nostri gioielli. Vediamo quali! Fogli di alluminio e bicarbonato Uno dei rimedi più famosi è quello relativo all'utilizzo di fogli di alluminio e bicarbonato: mettere in una pentola un cucchiaio di bicarbonato e portare ad ebollizione, inserire dei fogli di carta alluminio appallottolati e inserire bracciali e collane. Un mix portentoso e infallibile!

