Guerra in Ucraina, la diretta. Kiev: 'Mosca lascia i cadaveri dei suoi soldati per non risarcire le famiglie' (Di giovedì 28 luglio 2022) Guerra in Ucraina , la Russia attacca e prova ad avanzare ancora: le forze prendono la seconda centrale elettrica del Paese mentre Kiev accusa Mosca di abbandonare i corpi dei suoi soldati morti in ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022)in, la Russia attacca e prova ad avanzare ancora: le forze prendono la seconda centrale elettrica del Paese mentreaccusadi abbandonare i corpi deimorti in ...

_Nico_Piro_ : #27luglio per la prima volta arma fornita dagli occidentali (Usa) all' #Ucraina è stata usata per colpire in territ… - reportrai3 : ??Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. ??Rivedi… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trame anti italiane dell’accozzaglia dem De Benedetti rinnega sé stesso sulla g… - JustCommonSens3 : @PorelliRoberto @Agenzia_Ansa E questo l’ha deciso lei? Trump era quello che ha deciso di non fermare una folla arm… - BenecomuneNet : RT @aclilombardia: Visvaldas Kulbokas (Nunzio apostolico in Ucraina): 'Fallire non significa rinunciare all’impegno: dobbiamo continuare a… -