GTWC Europe | FP1 24 Ore Spa | Valentino Rossi 17mo | Audi Sport Team WRT #32 in testa

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo la tradizionale parata di ieri nel centro di Spa si è aperto ufficialmente il fine settimana della 74ma edizione della 24 Ore belga valida per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS e per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.WRT #32 inizia con il piede giusto il week-end più importante dell’anno dopo la prima ora e mezza di un giovedì importantissimo che precederà anche le qualifiche ufficiali. Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde, vincitori quest’anno in quel di Imola nell’Endurance Cup, hanno primeggiato con solo 17 millesimi di scarto su Niki Leutwiler/Stefan Aust/Alessio Picariello/Nico Menzel (Herberth Motor#24/Herberth Motor). In un solo secondo spiccano anche Lucas Auer / Lorenzo Ferrari/Jens ...

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (GTWC | Rossi: 'Finalmente Spa, sarà una esperienza incredibile') è stato pubblicato s… - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #spa24h #fanatecgt #gtworldcheu #igtc - PelleMotorsport : Aggiornamenti da Spa-Francorchamps #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - It_Endurance : #GTWC #gtworldcheu #spa24h #fanatecgt #gtworldcheu #igtc - PelleMotorsport : Aggiornamenti da Spa-Francorchamps #motorsport #pellemotorsport #passion #motori #gt #GTWorldChEu #gt3 -

L'evento e il circuito La 24 Ore di Spa è la gara di punta del calendario GT, dal 2011 inserita nel calendario del. Esiste fin dal 1924, ma è dal 1964 che si tiene con costanza e senza ...Iron Lynx parteciperà anche in due formazioni di categoria Pro, con i leader del campionatoEndurance, Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco. Dopo la vittoria dello scorso anno e la ...Siamo giunti alla gara più attesa dell'anno, la 24h delle Ardenne, e Valentino si mostra sorridente e carico, ma anche consapevole che la sfida di guidare la sua Audi #46 del Team WRT su un tracciato ...Seven-time MotoGP champion Valentino Rossi has been recognised with the world’s largest helmet. The giant 4m x 6m helmet was unveiled in the Italian town of Pesaro, near Rossis ...